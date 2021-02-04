Отказ Косторной, возвращение Алиева и сюрпризы от Тутберидзе: что обсуждают в преддверии командного турнира фигуристов

Чемпионка Европы Алёна Косторная по состоянию здоровья отказалась от участия в командном турнире фигуристов, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля. Вместо неё выступит подопечная Этери Тутберидзе Майя Хромых. Хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что воспитанники «Хрустального» готовят сюрпризы для соперников. Дмитрий Алиев выразил надежду на то, что соревнования помогут ему вернуть форму, а Евгения Медведева рассказала, какой показательный номер она намерена представить. Что обсуждают в преддверии Кубка Первого канала — в материале RT.

За два дня до начала Кубка Первого канала по фигурному катанию стало известно, что соревнования лишились одной из главных звёзд. От участия отказалась чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная. Такое решение было принято в связи с тем, что она не до конца восстановилась после болезни. В командном турнире её заменит бронзовая медалистка юниорского этапа Гран-при Майя Хромых.

Группа Этери Тутберидзе также будет представлена Анной Щербаковой и Камилой Валиевой. По словам хореографа Даниила Глейхенгауза, все фигуристки настраиваются исключительно на победу. Неожиданностью для них не стало и включение в прыжковый турнир каскада из пяти элементов.

«Завтра они будут прыгать то, что умеют, а в самих соревнованиях в короткой и произвольной программах — посмотрим, должны быть (сюрпризы. — RT). Цели всем ясны, мы доводим программы до той сложности, чтобы победить», — цитирует Глейхенгауза РИА Новости.

Отсутствие Косторной расстроило не только болельщиков, но и экспертов. Так, по мнению четырёхкратной чемпионки мира Натальи Бестемьяновой, это в первую очередь может негативно сказаться на самой спортсменке. Дело в том, что в последний раз она выходила на лёд в ноябре на московском этапе Гран-при. В декабре фигуристка переболела коронавирусом и была вынуждена пропустить чемпионат России.

«Конечно, очень жаль. Мне кажется, в большей степени это хуже для самой Алёны, нежели для общего уровня турнира. Мы все очень её ждём. Интересно посмотреть, в какой она форме. Ещё же новая программа. Повторюсь, очень жаль», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Также по теме «Битва полов», три раунда и сложнейшие каскады: чем интересен прыжковый турнир на командном Кубке Первого канала Прыжковый турнир в рамках командного Кубка Первого канала будет разделён на три раунда и пройдёт в формате «битвы полов». Об этом...

С её мнением согласился и тренер Александр Жулин, предположивший, что снятие спортсменки может быть связано с более серьёзной причиной.

«Я больше волнуюсь за Алёну, сам турнир выживет. Косторная, видимо, не в форме или у неё травма, новая программа. Здесь возможно много факторов, надо с тренерами разговаривать», — отметил Жулин.

В свою очередь, известный хореограф Илья Авербух пожелал Косторной справиться с преследующими её трудностями и вернуться на прежний уровень. По его мнению, подопечной Евгения Плющенко стоит сосредоточиться на подготовке к финалу Кубка России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на чемпионат мира.

«Хочется пожелать Алёне пройти эту полосу, которая начала её преследовать. Хочется наконец увидеть ту Алёну, которую мы видели в прошлом году на чемпионате Европы. Все работают, у всех бывают недомогания. Никто от этого не застрахован. Турнир в любом случае будет зрелищным. Он несёт в себе больше подготовительный характер, поэтому его пропуск не является чем-то катастрофическим. Это скорее шоу-турнир. Впереди более важные соревнования», — сказал Авербух.

Проблемы со здоровьем по-прежнему испытывает и коллега Косторной по группе Плющенко — Александра Трусова. В то же время сама спортсменка заявляла о своём решительном настрое на прыжковый турнир, в рамках которого девушкам предстоит противостоять представителям мужского одиночного катания. Её слова подтвердил тренер Сергей Алексеев.

«Зная её характер, уверен, что в командном турнире будет стараться выступать по максимуму. Она может прыгать четверные тулуп, сальхов, флип и лутц. Риттбергер очень хочет сделать, но мы очень давно его не прыгали», — рассказал Алексеев.

Хотя Кубок Первого канала — промежуточные соревнования между важнейшими стартами сезона, многие участники относятся к нему весьма серьёзно. Так, восстанавливающийся после перенесённого COVID-19 и травмы спины Дмитрий Алиев признался, что благодаря ему надеется вернуться в форму.

«Как идёт моя подготовка? Сначала набирал форму для работы. Теперь набираю форму, чтобы выступить. Считаю, мы должны успеть хорошо подготовится. Цель на ближайший, командный турнир — попробовать вернуть себя на лёд — того сильного Димку, который может бороться и показывать хорошее катание», — рассказал Алиев в интервью Olympic Channel.

Также по теме Загитова против Медведевой: в Москве пройдёт командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» С 5 по 7 февраля в Москве состоится командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала». В нём примут участие сильнейшие...

Многие любители фигурного катания с нетерпением ожидают старт турнира ещё и потому, что у них впервые за долгое время появится возможность увидеть на льду Алину Загитову и Евгению Медведеву, готовящихся выступить в роли капитанов команд. Спортсменки не будут соревноваться, однако представят показательные номера.

Делясь ожиданиями от турнира, Медведева рассказала, что выступит с программой нынешнего сезона под песню Анны Герман «Эхо любви».

«Я немножко взволнована, так как для меня это первый опыт участия в таких соревнованиях в России. Но как человек, который участвовал в командных турнирах и на Олимпиаде, и в командных чемпионатах мира в Америке, в Японии, хочу сказать, что он очень отличается от обычных. Обстановка там весёлая, праздничная, и эти старты оставляли у меня только позитивные эмоции», — заявила Медведева в эфире Первого канала.

Тем временем стало известно, что одним из судей прыжковых соревнований, не носящих официальный статус, будет двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков. Он отметил, что не обладает необходимой квалификацией для работы на основном турнире, однако будет рад принять участие в выставочном.

«Мне интересно попробовать себя в новой роли, я никогда ничего подобного не делал. Хочу получить новые эмоции от формата соревнований. Мне безумно интересно наблюдать новый формат с новыми правилами», — приводит слова Транькова Sport24.

Окончательный состав жюри пока неизвестен, однако ранее о своём приглашении заявляла заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.