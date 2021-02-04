Авербух: юниорский ЧР по фигурному катанию удался

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступления фигуристов в одиночном катании на юниорском чемпионате России в Красноярске.

«Чемпионат удался, девчонки катались хорошо. Перед стартом первенства назвал Акатьеву и Самоделкину фаворитами. Как итог: Акатьева победила, а у Самоделкиной не получилось. К сожалению, Софья не очень удачно выступила в Красноярске. Самое важное, что показал чемпионат, — вслед за нашими лидерами идёт очень сильная плеяда девушек. Очень жаль, что чемпионат мира среди юниоров отменили. Будем надеяться, что и в юниорском спорте тоже всё восстановится», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

По итогам двух прокатов Акатьева, являющаяся ученицей Этери Тутберидзе, набрала 220,00 балла: 72,80 за короткую программу и 147,20 — за произвольную. Второе место заняла ещё одна фигуристка из группы Тутберидзе — Аделия Петросян, набравшая 211,87 (72,64 + 139,23) балла. Тройку призёров с результатом 208,13 балла (72,97 + 135,16) замкнула Софья Муравьёва, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко.

Ранее сообщалось, что на юниорском чемпионате России по фигурному катанию произошёл скандал из-за неправильной оценки.