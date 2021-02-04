Авербух считает, что Косторной стоит направить все силы на подготовку к Кубку России

Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф Илья Авербух прокомментировал отказ чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной от участия в командном турнире Кубка Первого канала.

«В первую очередь хочется пожелать Алёне пройти эту полосу, которая начала её преследовать. Хочется наконец увидеть ту Алёну, которую мы видели в прошлом году на чемпионате Европы. Все работают, у всех бывают недомогания. Никто от этого не застрахован», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

При этом он выразил уверенность, что турнир всё равно будет зрелищным. Кроме того, хореограф отметил, что соревнования носят в большей степени подготовительный характер, поэтому не так страшно пропустить турнир.

«Впереди более важные соревнования. Например, Кубок России, где будут принимать решение по третьему номеру сборной. Я думаю, что все силы Алёне нужно направить туда», — добавил Авербух.

Напомним, что в декабре 2020 года Косторная перенесла коронавирус, из-за чего пропустила чемпионат России в Челябинске.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что ей очень жаль, что Косторная пропустит Кубок Первого канала.