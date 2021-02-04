Бестемьянова: очень жаль, что Косторная пропустит Кубок Первого канала

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала отказ Алёны Косторной от участия в командном турнире Кубка Первого канала.
Бестемьянова: очень жаль, что Косторная пропустит Кубок Первого канала
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Конечно, очень жаль. Мне кажется, в большей степени это хуже для самой Алёны, нежели для общего уровня турнира. Мы все очень ждём её. Интересно посмотреть, в какой она форме. Ещё же новая программа. Повторюсь, очень жаль», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в декабре 2020 года Косторная перенесла коронавирус, из-за чего пропустила чемпионат России в Челябинске.

Соревнования пройдут в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Майя Хромых заменит Косторную на командном Кубке Первого канала.

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