Бестемьянова: очень жаль, что Косторная пропустит Кубок Первого канала
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«Конечно, очень жаль. Мне кажется, в большей степени это хуже для самой Алёны, нежели для общего уровня турнира. Мы все очень ждём её. Интересно посмотреть, в какой она форме. Ещё же новая программа. Повторюсь, очень жаль», — цитирует Бестемьянову «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в декабре 2020 года Косторная перенесла коронавирус, из-за чего пропустила чемпионат России в Челябинске.
Соревнования пройдут в Москве на арене «Мегаспорт» с 5 по 7 февраля.
Ранее сообщалось, что Майя Хромых заменит Косторную на командном Кубке Первого канала.