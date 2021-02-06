Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала

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Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в соревновании одиночниц после проката короткой программы на Кубке Первого канала в Москве.
Валиева выиграла короткую программу на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

За свой прокат 14-летняя фигуристка получила 90,25 балла. Второе место у Анны Щербаковой (82,89). Третьей стала Дарья Усачёва (80,84). Все трое представляют команду Алины Загитовой.

Вслед за ними расположились фигуристки команды Медведевой — Александра Трусова, Майя Хромых и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Туктамышева сделала «бабочку» во время показа новой короткой программы на Кубке Первого канала.

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