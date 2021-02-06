Щербакова против Трусовой, Коляда против Алиева: как Загитова и Медведева поделили фигуристов на Кубке Первого канала

На Кубке Первого канала по фигурному катанию состоялась жеребьёвка участников. Капитаны Алина Загитова и Евгения Медведева определили, кто войдёт в их команды. Олимпийская чемпионка в числе прочих выбрала Анну Щербакову, Камилу Валиеву, Дмитрия Алиева и Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым. Противостоять им будут Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Александра Степанова и Иван Букин.

В стартовый день Кубка Первого канала по фигурному катанию не только определились победители прыжкового турнира, но также стали известны составы команд, которые будут в субботу и воскресенье бороться за главный приз соревнований. Алина Загитова отдала предпочтение своим подругам по группе Этери Тутберидзе, при этом они с Евгенией Медведевой поровну поделили действующих чемпионов России в четырёх дисциплинах.

Жеребьёвка состоялась сразу после победы девушек в прыжковом турнире. Прямо на льду арены «Мегаспорт» ведущий мероприятия олимпийский чемпион Алексей Ягудин предложил капитанам двух команд сделать выбор в пользу тех или иных спортсменов. Однако сначала нужно было определить, кто начнёт первым.

Этот спор решил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст: во время телефонного звонка ведущего он определил, что жеребьёвку должна начинать Медведева. Возможно, на его решение повлияли показательные выступления двух спортсменок перед прыжковым турниром. В них Алина один раз упала, а Евгения откаталась чисто.

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Выбирать из списка участников капитаны могли кого угодно, руководствуясь исключительно своими собственными мотивами. Медведева решила собрать максимально боевой состав и сразу же включила в команду действующих чемпионов России в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина. Загитова же выбрала Тиффани Загорски, с которой давно дружит, и Джонатана Гурейро.

Из остальных представителей танцев на льду Медведева предпочла Анастасию Скопцову с Кириллом Алёшиным и Софью Шевченко с Игорем Ерёменко. В команду Загитовой вошли дуэты Аннабель Морозов — Андрей Багин и Елизавета Худайбердиева — Егор Базин. Стоит отметить, что танцоры Медведевой в сумме набрали гораздо больше баллов на национальном первенстве в Челябинске, чем их будущие соперники по Кубку Первого канала.

Далее капитаны переключились на мужчин. Медведева забрала спортсменов, занявших первое, третье и пятое места на чемпионате России — Михаила Коляду, Марка Кондратюка и Александра Самарина. Двукратную серебряную призёрку Олимпиады не смутило, что незадолго до этого Коляда сорвал каскад в прыжковом турнире. Впрочем, все одиночники, доставшиеся Загитовой, тоже допускали ошибки в пятницу. В её команду вошли Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв.

Среди спортивных пар Медведева взяла себе учеников Тамары Москвиной: дуэты Александра Бойкова — Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина — Александр Галлямов, а Загитовой достались действующие чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также бронзовые призёры Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Пожалуй, наибольшая интрига присутствовала в жеребьёвке девушек, ведь капитанам предстояло сделать выбор среди своих ближайших подруг и коллег, с которыми они ещё недавно сами соревновались. В этот раз две лучшие фигуристки последнего чемпионата России достались Загитовой — к её команде присоединились Анна Щербакова и Камила Валиева. К трём спортсменкам из группы Тутберидзе, в которой олимпийская чемпионка сама тренируется, добавилась ещё одна юниорка Дарья Усачёва.

Лидером женского трио у Медведевой должна стать Александра Трусова, которая дважды чисто исполнила четверной лутц в прыжковом турнире и один раз допустила на нём помарку. Ошибку в пятницу допустила и Елизавета Туктамышева, на которой двукратная чемпионка мира тоже остановила свой выбор. Наконец, Медведева не побоялась взять тёмную лошадку Кубка Первого канала — Майю Хромых. 14-летняя фигуристка стала участницей соревнований после отказа Алёны Косторной, хотя готовилась выступить на местных соревнованиях в Москве. Возможно, ученица Тутберидзе попробует исполнить четверные сальхов и тулуп, которые она активно разучивает на тренировках.

Победитель Кубка Первого канала определится по сумме всех баллов, набранных в коротких и произвольных программах. Благодаря тому что Загитова и Медведева выбрали довольно ровный состав участников, интрига соревнований должна будет держаться до последних выступлений, а судьба призового фонда в 10 млн рублей определится уже в самом конце. Перед началом короткой программы болельщики также должны будут узнать названия противоборствующих команд.