Москвина заявила, что прыжковый турнир получился неожиданным и интригующим
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«Было интересное соревнование, неожиданное и интригующее. Турнир показал мастерство спортсменов в прыжковом разделе и их психологическую устойчивость в стрессовой ситуации», — цитирует Москвину РИА Новости.
В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала со счётом 246,30:194,78.