Москвина заявила, что прыжковый турнир получился неожиданным и интригующим

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась мнением по поводу прошедшего прыжкового турнира на командном Кубке Первого канала.

«Было интересное соревнование, неожиданное и интригующее. Турнир показал мастерство спортсменов в прыжковом разделе и их психологическую устойчивость в стрессовой ситуации», — цитирует Москвину РИА Новости.

В составе женской команды выступили Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. У мужчин участие в прыжковом турнире приняли Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала со счётом 246,30:194,78.