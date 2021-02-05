Девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

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Команда девушек, в состав которой вошли Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, одержала победу над мужчинами в прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

В первом раунде каждый участник должен был выполнить по одному прыжку. При этом элементы не должны были повторяться у членов одной команды. На втором этапе каждый участник исполнял свой самый тяжёлый прыжок, а в третьем раунде фигуристы выполняли каскад из пяти прыжков.

В итоге девушки одержали победу со счётом 246,30:194,78.

В составе мужской команды выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов. 

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что Загитова упала в показательном номере на командном турнире в Москве.

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