Девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала

Команда девушек, в состав которой вошли Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, одержала победу над мужчинами в прыжковом турнире в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

В первом раунде каждый участник должен был выполнить по одному прыжку. При этом элементы не должны были повторяться у членов одной команды. На втором этапе каждый участник исполнял свой самый тяжёлый прыжок, а в третьем раунде фигуристы выполняли каскад из пяти прыжков.

В итоге девушки одержали победу со счётом 246,30:194,78.

В составе мужской команды выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.

Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».

Ранее сообщалось, что Загитова упала в показательном номере на командном турнире в Москве.