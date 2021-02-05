Девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала
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В первом раунде каждый участник должен был выполнить по одному прыжку. При этом элементы не должны были повторяться у членов одной команды. На втором этапе каждый участник исполнял свой самый тяжёлый прыжок, а в третьем раунде фигуристы выполняли каскад из пяти прыжков.
В итоге девушки одержали победу со счётом 246,30:194,78.
В составе мужской команды выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов.
Командный турнир проходит в Москве на арене «Мегаспорт».
Ранее сообщалось, что Загитова упала в показательном номере на командном турнире в Москве.