Щербакова и Валиева выступят в команде Загитовой на Кубке Первого канала

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Стали известны участники команды Алины Загитовой на Кубке Первого канала, которые определились по итогам жеребьёвки.
Щербакова и Валиева выступят в команде Загитовой на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Загитова выбрала в свою команду танцоров на льду Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, Аннабель Морозов и Андрея Багина, Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Из представителей мужского одиночного катания в состав вошли Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв.

Спортивными парами в команде Загитовой будут Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Также Загитова выбрала трёх фигуристок из группы Этери Тутберидзе: Анну Щербакову, Камилу Валиеву и Дарью Усачёву.

Ранее был объявлен состав команды Евгении Медведевой на Кубке Первого канала.

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