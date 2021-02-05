Щербакова и Валиева выступят в команде Загитовой на Кубке Первого канала
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Загитова выбрала в свою команду танцоров на льду Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, Аннабель Морозов и Андрея Багина, Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.
Из представителей мужского одиночного катания в состав вошли Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв.
Спортивными парами в команде Загитовой будут Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.
Также Загитова выбрала трёх фигуристок из группы Этери Тутберидзе: Анну Щербакову, Камилу Валиеву и Дарью Усачёву.
Ранее был объявлен состав команды Евгении Медведевой на Кубке Первого канала.