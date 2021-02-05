Щербакова и Валиева выступят в команде Загитовой на Кубке Первого канала

Стали известны участники команды Алины Загитовой на Кубке Первого канала, которые определились по итогам жеребьёвки.

Загитова выбрала в свою команду танцоров на льду Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, Аннабель Морозов и Андрея Багина, Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина.

Из представителей мужского одиночного катания в состав вошли Дмитрий Алиев, Макар Игнатов и Андрей Мозалёв.

Спортивными парами в команде Загитовой будут Евгения Тарасова — Владимир Морозов и Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин.

Также Загитова выбрала трёх фигуристок из группы Этери Тутберидзе: Анну Щербакову, Камилу Валиеву и Дарью Усачёву.

Ранее был объявлен состав команды Евгении Медведевой на Кубке Первого канала.