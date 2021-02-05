Трусова и Туктамышева вошли в состав команды Медведевой на Кубке Первого канала

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На Кубке Первого канала состоялась жеребьёвка, по итогам которой стал известен состав команды Евгении Медведевой.
Трусова и Туктамышева вошли в состав команды Медведевой на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

В свою команду Медведева выбрала танцоров Александру Степанову и Ивана Букина, Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина, а также Софью Шевченко и Игоря Ерёменко.

В мужском одиночном катании команду представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Марк Кондратюк.

Спортивными парами в команде Медведевой будут Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Из представительниц женского одиночного катания с ними выступят Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

Ранее сообщалось, что девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала.

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