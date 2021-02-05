Трусова и Туктамышева вошли в состав команды Медведевой на Кубке Первого канала
- РИА Новости
В свою команду Медведева выбрала танцоров Александру Степанову и Ивана Букина, Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина, а также Софью Шевченко и Игоря Ерёменко.
В мужском одиночном катании команду представят Михаил Коляда, Александр Самарин и Марк Кондратюк.
Спортивными парами в команде Медведевой будут Анастасия Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Из представительниц женского одиночного катания с ними выступят Александра Трусова, Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
Ранее сообщалось, что девушки победили мужчин в прыжковом турнире на Кубке Первого канала.