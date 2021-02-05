В формате шоу: в «Мегаспорте» прошёл первый в российской истории турнир по прыжкам на льду

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева выиграли прыжковый турнир в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию. Девичий квартет на столичной арене «Мегаспорт» уверенно обыграл Михаила Коляду, Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Андрея Мозалёва. Несмотря на то что действо выдалось малоинтригующим и достаточно скучным, по мнению известного спортивного продюсера Ари Закаряна, идея таких выступлений в целом может быть достаточно перспективной.

Формат прыжковых соревнований, предложенный публике «для разогрева» в рамках командного Кубка Первого канала, стал повторением хорошо забытого старого. 30 лет назад в Париже был впервые проведён международный командный турнир Masters Miko. Проводились те соревнования в знаменитом на весь мир комплексе «Берси», а программа, помимо спортивного и артистического прокатов, включала в себя турнир по прыжкам. Собирало это мероприятие всех сильнейших по тем временам атлетов — от двукратной олимпийской чемпионки Катарины Витт и пятикратной чемпионки Европы Сурии Бонали до победителя и призёра Игр в Альбервилле Виктора Петренко и Пола Уайли. Более того, рейтинг, завоёванный лидерами сезона по итогам всех главных выступлений, и являлся основным критерием для рассылки приглашений.

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Командным турнир был не всегда, его формат постоянно претерпевал изменения, но не менялось главное: несмотря на то что мероприятие было регламентировано Международным союзом конькобежцев (ISU), это было прежде всего шоу со всей прилагающейся спецификой: сценической подачей и светом, театрализованными эффектами, костюмами и соответствующим музыкальным сопровождением.

Проводился Masters Miko в апреле, когда сезон у фигуристов завершался. Соответственно, для зрителей то шоу было своего рода заключительным аккордом без какой бы то ни было серьёзной спортивной подоплёки. Турнир просуществовал 12 лет, после чего зрительский и спонсорский интерес как-то незаметно сошёл на нет.

«Людям всегда было интересно смотреть на то, кто лучше прыгает, кто лучше вращается — всё это очень зрелищно, потому шоу и пользовалось популярностью во Франции на протяжении многих лет, тем более что в одиночном катании у французов были свои звёзды — Бонали и Филипп Канделоро. Ну а насколько интересно это будет выглядеть в России, мы увидим уже сегодня», — сказал в пятницу известный спортивный продюсер Ари Закарян, который в те годы сам принимал участие в Masters Miko в качестве приглашённого гостя.

Можно ли было воплотить в «Мегаспорте» нечто подобное тому, что когда-то собирало толпы зрителей в «Берси»? Наверное, всё-таки нет. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, зал главного катка страны не был заполнен и на треть, а всё, что происходило на льду, где «команда мальчиков» состязалась с «командой девочек», напоминало разве что дружеский и порядком затянутый тренировочный междусобойчик с весьма прогнозируемым исходом.

Действо не воспринималось как самодостаточное шоу, несмотря на присутствие на льду в качестве капитанов команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой, а за судейскими столами — первой российской олимпийской чемпионки в женском индивидуальном катании Аделины Сотниковой, патриархов ледового цеха Татьяны Тарасовой, Елены Чайковской и Тамары Москвиной, а также обладателя двух золотых олимпийских наград в парном катании Максима Транькова.

С другой стороны, именно Первый канал спас в этом сезоне российское фигурное катание как вид спорта, и уже за это стоило поблагодарить организаторов мероприятия и закрыть глаза на какие бы то ни было организационные недостатки. Не говоря уже о том, что играть со световыми и сценическими эффектами в прыжковом турнире было бы просто неразумно: битва участников за призовой миллион рублей, предполагавшая четверные прыжки и каскады с ними, и без того представлялась слишком рискованной в плане возможных падений. Особенно с учётом того, что в конце февраля в рамках финала Кубка России фигуристам надо во что бы то ни стало быть во всеоружии, чтобы продолжить отбор на мартовский чемпионат мира.

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Итог прыжкового турнира удивил не столько расстановкой сил (то, что российские фигуристки на голову превосходят сильный пол, давно ни для кого не секрет), сколько дистанцией, на которую девичья команда в составе Елизаветы Туктамышевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Камилы Валиевой оторвалась от мужского квартета в лице Михаила Коляды, Дмитрия Алиева, Макара Игнатова и Андрея Мозалёва, — более 50 баллов.

Главными творцами столь бесславного поражения стали наиболее опытные Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, сорвавшие третий раунд, в котором участникам предписывалось выполнить каскад из пяти прыжков. Тревожным звоночком могло бы прозвучать то, что Коляда вновь вернулся к своей прежней проблеме — замене сложных прыжков «бабочками». Но на самом деле вряд ли стоит придавать этому значение: подопечный Алексея Мишина, в отличие от всех своих соперников, успел добиться в этом сезоне главного — завоевал право выступить в конце марта на мировом первенстве в Стокгольме.

В пятницу хотелось порассуждать о другом: какие ещё формы выступлений возможно придумать и реализовать, раз уж фигурное катание столь прочно заняло на телевидении нишу развлекательных шоу?

«В своё время мы с моим партнёром Акопом Манукяном достаточно успешно выступали в акробатическом дуэте и даже приняли участие в знаменитом туре Тома Коллинза, — вспоминал Закарян. — Мне кажется, идея таких выступлений может быль достаточно перспективной, поскольку открывает фигуристам множество технических и артистических возможностей. Соревнования такого плана зрители всегда принимают с восторгом — сам я убедился в этом, когда проводил в Америке чемпионат по экстремальному катанию. Женские дуэты и трио на льду тоже могут быть интересны. Они очень популярны в Stars on Ice, да и вообще подобный формат часто используется во всевозможных шоу».

Ещё одним видом программы, по мнению Закаряна, мог бы стать турнир по вращениям. Причём проводить его следовало бы не в рамках существующих правил, требующих от фигуриста непрерывной смены рёбер и позиций, а по старой доброй классике: на длительность и скорость оборотов.

«Это ведь и есть самое интересное во вращениях, — объяснил специалист. — Я часто бываю на катках и иногда прошу того или иного фигуриста: «Покажи мне либелу со сменой ноги». Парадокс в том, что сейчас в фигурном катании уже почти никто этого не умеет. В лучшем случае исполняет в либеле один оборот в комбинированном вращении — и на этом всё заканчивается. А ведь вращение в либеле — это не только сложно, но и завораживающе красиво».

Специалист уверен, что сохранить такие элементы очень важно. Особенно на фоне большого количества не самых эстетичных поз в тех же вращениях, которые демонстрируются в соревнованиях только ради того, чтобы получить более высокий уровень сложности.

«Единственное, чего очень хотелось бы избежать, — чтобы не происходило подмены понятий. И шоу не смешивали со спортом и реальными соревнованиями типа чемпионатов мира или Олимпийских игр», — заключил Закарян.

Последняя фраза экс-фигуриста как нельзя лучше определила, как следует относиться к Кубку Первого канала. Понятно, что на фоне общего соревновательного безрыбья всем хочется увидеть, в какой форме находятся главные претенденты на поездку в Стокгольм, но не стоит забывать, что любое шоу — это всего лишь игра.