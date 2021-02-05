Медведева — о возрасте в фигурном катании: всё в конечном счёте сводится только к здоровью

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказала мнение, является ли возраст своеобразным барьером для фигуристок.
Медведева — о возрасте в фигурном катании: всё в конечном счёте сводится только к здоровью
  • Reuters

«Всё в конечном счёте сводится только к здоровью. Если Лиза Туктамышева здорова, если она чувствует в себе силы и энергию, чтобы продолжать, чтобы улучшаться, — это просто супер. Я радуюсь за неё постоянно, на самом деле. Мы все переписываемся, комментируем друг друга в Instagram, особенно после соревнований. Поддерживаем друг друга. Если говорить об Алёне Савченко, то она, безусловно, одна из величайших фигуристок, которых я когда-либо встречала. И она, конечно, всё-таки парница, а ситуация в парном катании немного другая. Но это, конечно, безумие, что у неё так долго были силы для соревнований. И даже не только для соревнований — для ежедневных тренировок. И вот если у Елизаветы есть здоровье, силы и огонь в глазах горит — я рада за неё», — приводит слова 21-летней Медведевой Olympic Channel.

Ранее она описала своё возвращение к Этери Тутберидзе одним словом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить