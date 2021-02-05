Медведева — о возрасте в фигурном катании: всё в конечном счёте сводится только к здоровью

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказала мнение, является ли возраст своеобразным барьером для фигуристок.

«Всё в конечном счёте сводится только к здоровью. Если Лиза Туктамышева здорова, если она чувствует в себе силы и энергию, чтобы продолжать, чтобы улучшаться, — это просто супер. Я радуюсь за неё постоянно, на самом деле. Мы все переписываемся, комментируем друг друга в Instagram, особенно после соревнований. Поддерживаем друг друга. Если говорить об Алёне Савченко, то она, безусловно, одна из величайших фигуристок, которых я когда-либо встречала. И она, конечно, всё-таки парница, а ситуация в парном катании немного другая. Но это, конечно, безумие, что у неё так долго были силы для соревнований. И даже не только для соревнований — для ежедневных тренировок. И вот если у Елизаветы есть здоровье, силы и огонь в глазах горит — я рада за неё», — приводит слова 21-летней Медведевой Olympic Channel.

Ранее она описала своё возвращение к Этери Тутберидзе одним словом.