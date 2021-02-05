Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях от возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.
Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Я не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет «удовлетворение». После моего ухода к Брайану Орсеру в мире фигурного катания было очень много напряжённости из-за этого, особенно среди фанатов. Это всё было как натянутая верёвка. А теперь как будто всё прекратилось разом. Я очень рада, что всё хорошо. Очень сложно жить, когда со всех сторон ты слышишь критику или слухи. Мы работаем, делаем всё, чтобы подготовиться к соревнованиям и быть в форме», — приводит слова Медведевой Olympic Channel.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева рассказали о сильных качествах друг друга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить