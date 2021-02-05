Медведева описала своё возвращение к Тутберидзе одним словом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своих эмоциях от возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.

«Я не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет «удовлетворение». После моего ухода к Брайану Орсеру в мире фигурного катания было очень много напряжённости из-за этого, особенно среди фанатов. Это всё было как натянутая верёвка. А теперь как будто всё прекратилось разом. Я очень рада, что всё хорошо. Очень сложно жить, когда со всех сторон ты слышишь критику или слухи. Мы работаем, делаем всё, чтобы подготовиться к соревнованиям и быть в форме», — приводит слова Медведевой Olympic Channel.

Медведева тренировалась под руководством Орсера с 2018 по 2020 год, после чего вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева рассказали о сильных качествах друг друга.