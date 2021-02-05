Загитова и Медведева рассказали о сильных качествах друг друга

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева рассказали о сильных качествах друг друга.
Загитова и Медведева рассказали о сильных качествах друг друга
  • Reuters

«Элемент — сальхов. А про характер я могу сказать, что в спорте мне всегда нравилось в Жене, что она идёт всегда до конца и, так сказать, борется», — рассказала Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Медведева, в свою очередь, отметила выдающуюся работоспособность Загитовой.

«Прям много. Идти, прыгать. Если не получается — ещё и ещё, через преодоление. У всех спортсменов бывает много травм, у нас у всех всё болит. Алина умеет всё это преодолевать. Колени, голеностопы — перед Олимпиадой это всё было очень хорошо видно, нам было тяжело на сборах перед Олимпиадой. Алина очень хорошо подготовилась и прошла всё с высоко поднятой головой. Потому что у нас и вправду много чего болело», — добавила Медведева.

На Играх-2018 Загитова завоевала золото, а Медведева — серебро. В то время они обе тренировались в группе Этери Тутберидзе.

Ранее Загитова рассказала, как «донашивала» платье за Медведевой.

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