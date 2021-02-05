Загитова рассказала, как «донашивала» платье за Медведевой

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, почему в прошлом выступала в платье вице-чемпионки Игр Евгении Медведевой.
Загитова рассказала, как «донашивала» платье за Медведевой
  • Reuters

«Моя программа называлась «Дон Кихот». И Этери Георгиевна такая говорит: «О, у Жени есть платье, которое тебе подойдёт под программу». Женя любезно согласилась мне его отдать на сезон, я в нем покаталась», — рассказала Загитова в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Медведева добавила, что подобная практика действительно существует у фигуристов.

«Такое практикуется, что платье товарищам передаётся, как говорится, по наследству», — заявила Медведева.

Загитова выступала с произвольной программой «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в сезоне-2017/18, в котором завоевала золото Олимпиады в Пхёнчхане. Медведева выступала в этом же платье в сезоне-2013/14, в котором завоевала бронзу юниорского чемпионата мира и серии Гран-при.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева выступят на командном турнире в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить