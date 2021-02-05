Из Бельгии в Россию экстрадировали обвиняемого в приготовлении к убийству по найму

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По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Бельгии экстрадировали Расула Бачалова, обвиняемого в приготовлении и подстрекательстве к убийству по найму в феврале — марте 2013 года.
Из Бельгии в Россию экстрадировали обвиняемого в приготовлении к убийству по найму
  • РИА Новости

Бачалов скрылся от правоохранительных органов, поэтому был объявлен в международный розыск. Его задержали в Бельгии, а российская сторона подготовила соответствующий запрос об экстрадиции.

«Благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Королевства Бельгия удалось добиться положительного решения о его выдаче», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.

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