Из Бельгии в Россию экстрадировали обвиняемого в приготовлении к убийству по найму
- РИА Новости
Бачалов скрылся от правоохранительных органов, поэтому был объявлен в международный розыск. Его задержали в Бельгии, а российская сторона подготовила соответствующий запрос об экстрадиции.
«Благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Королевства Бельгия удалось добиться положительного решения о его выдаче», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.