Из Бельгии в Россию экстрадировали обвиняемого в приготовлении к убийству по найму

По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Бельгии экстрадировали Расула Бачалова, обвиняемого в приготовлении и подстрекательстве к убийству по найму в феврале — марте 2013 года.

Бачалов скрылся от правоохранительных органов, поэтому был объявлен в международный розыск. Его задержали в Бельгии, а российская сторона подготовила соответствующий запрос об экстрадиции.

«Благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами Королевства Бельгия удалось добиться положительного решения о его выдаче», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Россия выдала Польше обвиняемого в изнасиловании и убийстве.