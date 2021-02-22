Медведева назвала самую большую жертву ради карьеры фигуристки

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что ей пришлось пожертвовать здоровьем ради успехов в спорте.

«Самая большая жертва ради карьеры? Я совру, если не скажу, что это здоровье. Это здоровье, 100%. Стоило ли оно того? Безусловно. Я вообще не жалуюсь. Как идет моё восстановление после коронавируса и травм? Если сравнивать с тем, что было вначале, то я уже суперживчик. Не секрет, что после командного турнира я уходила на восстановление, потому что были осложнения после болезни. Всё ещё восстанавливаюсь», — сказала Медведева в прямом эфире в Instagram Кристиана Костова.

Российская фигуристка практически полностью пропустила нынешний сезон из-за проблем со спиной и коронавируса.

Ранее сообщалось, что обсуждают в мире фигурного катания.