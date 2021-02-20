Залп Туктамышевой из пушки, обращение Загитовой к Масару и пародия на Тарасову: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова трогательно поздравила с днём рождения свою собаку Масару, а Евгения Медведева пожелала удачи теннисисту Даниилу Медведеву перед финалом Australian Open. Елизавета Туктамышева произвела залп из пушки Петропавловской крепости, а Тиффани Загорски рассказала о трудностях изучения русского языка. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков полчаса очищали машину после снегопада, а Алексей Ягудин спародировал Татьяну Тарасову. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Поздравление однофамильца Медведевой и отношение к сексуальности Туктамышевой

Выход теннисиста Даниила Медведева в финал Australian Open стал важным событием для России. О его масштабах говорит и то, что в стороне от достижения четвёртой ракетки мира не остались представители других видов спорта. Так, к однофамильцу обратилась фигуристка Евгения Медведева.

«Поздравляю! Желаю победы в финале! Буду искренне переживать!» — написала Медведева.

В последнее время подопечная Этери Тутберидзе для многих раскрылась с новой стороны, показав, что её увлечения не ограничиваются спортом. Она регулярно делится с подписчиками в Instagram своими успехами в рисовании и музыке, а также заявляет о желании сняться в кино или сериале. На этот раз фигуристка попробовала свои силы в юмористическом шоу «Пой без правил». Его участники проходят ряд испытаний, в том числе проверяя свои знания хитов эстрады. Помимо Медведевой, гостями выпуска стали певицы Анна Семенович, Ольга Серябкина и Наталья Ионова.

Тем временем главная соперница Медведевой Алина Загитова поздравила свою собаку Масару с днём рождения. Любимице фигуристки, которую она получила в подарок от властей Японии после победы на Олимпиаде в Пхёнчхане, исполнилось три года. За это время она сопровождала хозяйку в многочисленных путешествиях и проектах, о чём та упомянула в трогательном послании.

«С Днём рождения, моя самая красивая, самая милая, самая пушистая и самая добрая собака на свете! Настоящая «бизнес-дог» (повезло тебе с хозяйкой). Но я тебя люблю просто за то, что ты есть и что ты со мно. рядом. Будь здорова и счастлива в нашем доме», — обратилась к Масару Загитова.

После окончания Кубка Первого канала Медведева и Загитова поспорили по поводу его результатов. Двукратная чемпионка мира заявила, что не намерена признавать поражение и считает свою команду победителем. Кроме того, она призналась, что была недовольна принципами формирования составов. В ответ коллега по группе Тутберидзе напомнила, что главный трофей всё-таки достался её фигуристам.

Спустя две недели ситуацию разрешила Елизавета Туктамышева, выступавшая за команду Медведевой.

«По поводу команд — выиграла красная команда Загитовой. У синей оказался приз зрительских симпатий. Думаю, к этому старту не надо подходить в контексте победителей и проигравших. Главное, все получили удовольствие: катались, смеялись», — отметила Туктамышева в интервью Eurosport.

Чемпионка мира 2015 года является одной из самых узнаваемых действующих фигуристок. Большую популярность ей принёс показательный номер сезона-2018/19, в котором она снимала верхнюю часть костюма и оставалась в топе. Спортсменка призналась, что такое внимание было для неё приятным и неожиданным одновременно.

«Женское тело — это прекрасно. Не вижу ничего плохого в том, чтобы где-то какую-то часть показать. Я же не выхожу абсолютно голая на лёд, это всё в рамках какого-то приличия», — рассказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Василия Конова.

Ранее на этой неделе подопечная Алексея Мишина совершила выстрел из пушки Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Торжественное мероприятие было приурочено к 125-летию со дня проведения первого чемпионата мира по фигурному катанию.

Любовь к Москве Константиновой и освоение русского языка Загорски

В перерыве между тренировками Камила Валиева приняла участие в фотосессии для известного журнала о балете La Personne. Фигуристка предстала в нежном образе и рассказала о своём отношении к этому виду искусства.

«Балет всегда присутствует в моей жизни, кружит где-то рядом. Надеюсь, что наша с ним связь станет теперь сильнее», — написала Валиева.

Трепетные чувства к балету испытывает и Александра Трусова. На днях она посетила спектакль «Дон Кихот» в Большом театре вместе со своим тренером Евгением Плющенко, его супругой Яной Рудковской и сыном Александром.

Двукратная чемпионка мира среди юниоров уже обеспечила себе попадание в состав сборной России на чемпионат мира и решила сосредоточится на подготовке к турниру. Ради этого она пропустит финал Кубка России. Подводя предварительные итоги сотрудничества с фигуристкой, Плющенко отметил её исключительное трудолюбие.

«Трусова готова пахать и пахать. Другого такого фигуриста ни в бытность действующим спортсменом, ни сейчас не встречал. Мы нашли с Сашей общий язык, слышим и понимаем друг друга. Уверен, что она будет прибавлять и прибавлять не только в хореографии, но и в стабильности прыжков», — приводит слова Плющенко РИА Новости.

Однако далеко не все фигуристы могут позволить себе походы в театр и дорогой отдых. Станислава Константинова, в январе покинувшая академию Плющенко, в шутку призналась, что после переезда в Москву ходит лишь бюджетные магазины продуктов. Несмотря на это, столица ей нравится.

«Иногда, конечно, накрывает какое-то… По Питеру скучаю, но приезжаю туда, два дня — и понимаю, что просто чахну. Несмотря на то, что у меня там кошка, сестра. И я беру кошу на ручки, ложусь на диван и лежу», — рассказала Константинова.

Если Константинова переселилась из Санкт-Петербурга в Москву, то родившейся в Лондоне Тиффани Загорски пришлось пойти на более кардинальные перемены. Она рассказала, что ей непросто давалось изучение русского языка, хотя для этого и не потребовались репетиторы или занятия в специализированных школах.

«Приехала в Россию и начала слушать русскую речь каждый день, потом потихоньку стала говорить. В языковые школы не ходила, с учителем не занималась — просто сама использовала переводчик. Сначала было сложно. Потребовался год-полтора, чтобы начать говорить», — цитирует Загорски Sport24.

Борьба со снегопадом Глейхенгауза и бренд Гном Гномыча

Холодная зима ударила по многим странам Европы, исключением не стали и Нидерланды. В Амстердаме температура опустилась настолько, что замёрз один из каналов. Этим и воспользовалась фигуристка Линден ван Беммель. Она вышла на лёд в центре города и выполнила несколько эффектных движений.

Amsterdamse topkunstschaatsster* LINDEN VAN BEMMEL (20) liet vanmiddag haar kunsten zien op de smeltende ijsschotsen op de #Prinsengracht aan de voet vd #Westertoren. Wat een genot om te zien!



*en eerstejaars geneeskundestudent



14.02.2021 13:15 #Amsterdam#iceskating@bemmel_lpic.twitter.com/ZIlGoMN0AI — Thomas Schlijper (@schlijper) February 14, 2021

От последствий обильных снегопадов пострадали многие москвичи, включая тренеров группы Тутберидзе Даниила Глейхенгауза и Сергей Дудакова. Хореограф показал, как им вдвоём пришлось откапывать его машину.

«30 минут работы, и мы на правильном пути», — прокомментировал Глейхенгауз.

Алексей Ягудин продолжает радовать подписчиков забавными роликами. На этот раз он снял пародию на тренера Татьяну Тарасову, которой 13 февраля исполнилось 74 года. Для большего сходства он надел парик и один из её самых узнаваемых атрибутов — шубу. Специалист не стала обижаться на шутку и даже опубликовала кадр из видео на своей странице, пожелав подписчикам хороших выходных.

А олимпийская чемпионка Екатерина Боброва использует социальные сети, чтобы рассказать секреты фигурного катания, которые могут быть скрыты от простого болельщика, и поделиться опытом. Она дала совет родителям, которые планируют отдать ребёнка в этот вид спорта. По её словам, необходимо учитывать два фактора: финансовую составляющую, а также желание самого будущего атлета.

«Если у ребёнка есть предрасположенность к фигурному катанию и он с горящими глазами бежит на тренировку, то нужно быть готовым к тому, что ему не каждый раз будет хотеться заниматься. У меня такое тоже бывало: я приходила после тренировки, швыряла коньки в угол и говорила, что больше кататься не буду. Родители меня успокаивали, направляли, настраивали, и я всё равно выходила на тренировку. И добилась больших успехов», — рассказала Боброва.

В скором времени «Гном Гномыч» будет не только прозвищем Плющенко-младшего, но и официально зарегистрированным брендом. Рудковская подала соответствующую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности после того, как бизнесмен из Пензы выразил намерение запатентовать аналогичное название для своей фирмы одежды.

«Этот бренд должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь», — пояснила Рудковская Агентству городских новостей «Москва».