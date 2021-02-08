Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заявила, что её команда не признаёт поражения на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Спортсменка поблагодарила своих фанатов за поддержку, а её команде последний день соревнований подарил множество незабываемых эмоций.

«И плакали, и смеялись, и на попе катались. Я от лица своей команды хочу сказать, что мы поражение не признаём. Был приз зрительских симпатий. Люди знают, кого они выбирают», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

По итогам восьми этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее Загитова заявила, что их команды с Медведевой были примерно равны.