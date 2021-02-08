Загитова заявила, что их команды с Медведевой были примерно равны

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выразила мнение, что их команды с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию были примерно равны.

«У нас состав был примерно равным по рейтингу. Но, действительно, сегодня девочки были молодцы и сделали всё, что от них зависит, подняв нашу команду на первое место», — цитирует Загитову ТАСС.

Она также выступила за то, чтобы этот турнир проводился ежегодно, так как во всём мире нет аналогов ему.

По итогам восьми этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее Медведева выразила мнение, что на Кубке Первого канала стоило проводить слепую жеребьёвку фигуристов.