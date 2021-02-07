Медведева считает, что на Кубке Первого канала стоило проводить слепую жеребьёвку фигуристов

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая являлась капитаном команды «Время первых» на командном Кубке Первого канала, выразила мнение, что на турнире стоило проводить слепую жеребьёвку, а не использовать систему драфта.

«Своё мнение по поводу жеребьёвки я сказала вчера, и это единственный фактор, который я поменяла бы. Наверное, я не сторонник новшеств, мне нравится слепая жеребьёвка. О нынешнем формате нужно было предупреждать всё-таки заранее, чтобы можно было просчитать тактику набора в команду», — приводит слова Медведевой ТАСС.

По итогам девяти этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Медведева после завершения Кубка Первого канала заявила, что хочет видеть в дальнейшем соперничество между российскими и иностранными фигуристами на этом турнире.

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