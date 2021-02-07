Медведева считает, что на Кубке Первого канала стоило проводить слепую жеребьёвку фигуристов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая являлась капитаном команды «Время первых» на командном Кубке Первого канала, выразила мнение, что на турнире стоило проводить слепую жеребьёвку, а не использовать систему драфта.

«Своё мнение по поводу жеребьёвки я сказала вчера, и это единственный фактор, который я поменяла бы. Наверное, я не сторонник новшеств, мне нравится слепая жеребьёвка. О нынешнем формате нужно было предупреждать всё-таки заранее, чтобы можно было просчитать тактику набора в команду», — приводит слова Медведевой ТАСС.

По итогам девяти этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Медведева после завершения Кубка Первого канала заявила, что хочет видеть в дальнейшем соперничество между российскими и иностранными фигуристами на этом турнире.