Медведева: я не сторонник того, когда своих сталкивают друг с другом

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева после завершения Кубка Первого канала заявила, что хочет видеть в дальнейшем соперничество между российскими и иностранными фигуристами на этом турнире.
Медведева: я не сторонник того, когда своих сталкивают друг с другом
  • © РИА Новости

«Этери Георгиевна Тутберидзе сказала здравую мысль: было бы здорово, если бы команда России боролась против какой-либо иностранной команды. Сейчас скажу очень неприятную, противную вещь: я вообще не сторонник, когда своих сталкивают друг с другом. Фанаты есть фанаты, у меня и у Алины есть свои болельщики. Часть из них принципиальные, и это нормально. Я болею за спорт, думаю, для нас было бы теплее и удовлетворительнее болеть за команду России против кого-то», — цитирует Медведеву РИА Новости.

По итогам девяти этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее Александр Жулин рассказал, кто его больше всего впечатлил на командном Кубке Первого канала.

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