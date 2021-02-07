Жулин рассказал, кто его больше всего впечатлил на командном Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Тренер Александр Жулин подвёл итоги командного Кубка Первого канала по фигурному катанию.
Жулин рассказал, кто его больше всего впечатлил на командном Кубке Первого канала
  • © РИА Новости

«Шикарный турнир! Мне кажется, его надо проводить ежегодно, прорабатывать, додумать детали. Больше всего меня впечатлили Кондратюк, Коляда, Валиева, Щербакова. Очень здорово этот турнир провели Траньков и Ягудин в качестве комментаторов. Очень здорово всё выглядело, получил огромное удовольствие, смотря эти соревнования», — цитирует Жулина Sport24.

По итогам девяти этапов турнира победу над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева и Анна Щербакова превзошли результат мирового рекорда в произвольной программе на Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить