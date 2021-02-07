Жулин рассказал, кто его больше всего впечатлил на командном Кубке Первого канала

Тренер Александр Жулин подвёл итоги командного Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Шикарный турнир! Мне кажется, его надо проводить ежегодно, прорабатывать, додумать детали. Больше всего меня впечатлили Кондратюк, Коляда, Валиева, Щербакова. Очень здорово этот турнир провели Траньков и Ягудин в качестве комментаторов. Очень здорово всё выглядело, получил огромное удовольствие, смотря эти соревнования», — цитирует Жулина Sport24.

По итогам девяти этапов турнира победу над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева и Анна Щербакова превзошли результат мирового рекорда в произвольной программе на Кубке Первого канала.