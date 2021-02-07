Жулин рассказал, кто его больше всего впечатлил на командном Кубке Первого канала
- © РИА Новости
«Шикарный турнир! Мне кажется, его надо проводить ежегодно, прорабатывать, додумать детали. Больше всего меня впечатлили Кондратюк, Коляда, Валиева, Щербакова. Очень здорово этот турнир провели Траньков и Ягудин в качестве комментаторов. Очень здорово всё выглядело, получил огромное удовольствие, смотря эти соревнования», — цитирует Жулина Sport24.
По итогам девяти этапов турнира победу над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой со счётом 2634,95:2606,21.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева и Анна Щербакова превзошли результат мирового рекорда в произвольной программе на Кубке Первого канала.