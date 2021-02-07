Валиева и Щербакова превзошли результат мирового рекорда в произвольной программе

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Фигуристки Камила Валиева и Анна Щербакова превзошли результат мирового рекорда по набранным баллам в произвольной программе в женском одиночном катании на командном Кубке Первого канала в Москве.
Валиева и Щербакова превзошли результат мирового рекорда в произвольной программе
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Валиева стала лучшей в произвольной программе, набрав 179,19 балла. Щербакова стала второй (169,06 балла). Эти оценки превысили результат рекорда мира, который принадлежит Александре Трусовой (166,62 балла), но Международный союз конькобежцев не будет учитывать их результаты, так как прокаты были показаны на внутрироссийском турнире.

Валиева и Щербакова представляли на Кубке Первого канала команду «Красная машина» олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Ранее сообщалось, что команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала.

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