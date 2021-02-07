Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала

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Команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, одержала победу в командном Кубке Первого канала по фигурному катанию после исполнения произвольных программ у девушек.
Команда Загитовой выиграла Кубок Первого канала
  • Reuters

Лучше всех выступила Камила Валиева, набрав 179,19 балла, а второй стала Анна Щербакова (169,06). Обе спортсменки представляли команду Загитовой, а их результаты превысили мировой рекорд.

Третьей стала Александра Трусова (163,33) из команды двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Время первых».

Таким образом, команда Загитовой выиграла турнир с итоговым счётом 2634,95:2606,21.

Ранее сообщалось, что команда Медведевой укрепила лидерство на командном турнире перед женскими одиночными прокатами.

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