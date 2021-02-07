Команда Медведевой укрепила лидерство на командном турнире перед женскими одиночными прокатами

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Команда «Время первых», капитаном которой является двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, укрепила своё преимущество в командном Кубке Первого канала по фигурному катанию после исполнения произвольных программ среди спортивных пар.
Команда Медведевой укрепила лидерство на командном турнире перед женскими одиночными прокатами
  • Reuters

Лучший результат продемонстрировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов из команды Алины Загитовой «Красная машина», набрав 158,45 балла.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, представляющие «Время первых», (156,30). Причём обе пары превзошли мировой рекорд, но он не будет учтён официально, так как старт не является международным.

Таким образом, перед выступлением женщин в активе команды Медведевой 2155,72 балла, а у команды Загитовой — 2131,66 балла.

Ранее фигурист Марк Кондратюк после своего выступления в произвольной программе на Кубке Первого канала ответил на вопрос, доводил ли он раньше женщин до слёз.

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