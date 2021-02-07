Фигурист Кондратюк: таких успешных женщин, как Медведева, до слёз ещё не доводил
- Reuters
«Возможно. Но таких успешных, как Медведева, — нет», — цитирует Кондратюка РИА Новости.
Кондратюк показал лучший результат в произвольной программе, набрав 196,23 балла. После проката капитан его команды двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева заплакала.
Спортсмен также заявил, что настраивался на выступление как на обычный старт, а не как на шоу.
«Было волнительно, старался думать в первую очередь о своём прокате, нежели думал о команде», — добавил бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании.
Ранее сообщалось, что Кондратюк и Коляда вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала.