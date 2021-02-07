Кондратюк и Коляда вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала
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Лучшим стал прокат Марка Кондратюка из маонды Медведевой «Время первых» — 196,23. Второй результат его партнёра по команде Михаила Коляды — 195,02. Третий — Макар Игнатов, представляющий команду Алины Загитовой «Красная машина» — 176,43.
По итогам очередного этапа соревнований впереди команда Медведевой 1848,32 —1829,63.
Ранее Степанова и Букин сократили отставание команды Медведевой на Кубке Первого канала.