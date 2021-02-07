Кондратюк и Коляда вывели вперёд команду Медведевой на Кубке Первого канала

По итогам прокатов произвольных программ у мужчин лидерство на Кубке Первого канала захватила команда двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

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