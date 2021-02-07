Степанова и Букин сократили отставание команды Медведевой на Кубке Первого канала
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За свой прокат Степанова и Букин получили 134,20 балла. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро из команды Алины Загитовой «Красная машина» — 128,05. Третий результат у дуэта Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — 123,34.
После произвольного танца у дуэтов счёт 1305,82:1291,03 в пользу команды Загитовой.
Ранее сообщалось, что говорили после коротких программ на Кубке Первого канала.