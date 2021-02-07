Степанова и Букин сократили отставание команды Медведевой на Кубке Первого канала

Короткая ссылка
Действующие чемпионы России среди танцевальных дуэтов Александра Степанова и Иван Букин, представляющие на Кубке Первого канала команду Евгении Медведевой «Время первых», показали лучший результат в произвольном танце.
Степанова и Букин сократили отставание команды Медведевой на Кубке Первого канала
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

За свой прокат Степанова и Букин получили 134,20 балла. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро из команды Алины Загитовой «Красная машина» — 128,05. Третий результат у дуэта Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — 123,34.

После произвольного танца у дуэтов счёт 1305,82:1291,03 в пользу команды Загитовой.

Ранее сообщалось, что говорили после коротких программ на Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить