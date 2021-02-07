Степанова и Букин сократили отставание команды Медведевой на Кубке Первого канала

Действующие чемпионы России среди танцевальных дуэтов Александра Степанова и Иван Букин, представляющие на Кубке Первого канала команду Евгении Медведевой «Время первых», показали лучший результат в произвольном танце.

За свой прокат Степанова и Букин получили 134,20 балла. Вторыми стали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро из команды Алины Загитовой «Красная машина» — 128,05. Третий результат у дуэта Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин — 123,34.

После произвольного танца у дуэтов счёт 1305,82:1291,03 в пользу команды Загитовой.

Ранее сообщалось, что говорили после коротких программ на Кубке Первого канала.