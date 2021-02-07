«Это настоящий праздник фигурного катания»: что говорили после коротких программ на Кубке Первого канала

Алина Загитова призналась, что во время своих выступлений она гораздо меньше волнуется, по сравнению с переживаниями в ходе прокатов фигуристов её команды на Кубке Первого канала. Об этом олимпийская чемпионка заявила после окончания коротких программ, по итогам которых её «Красная машина» захватила лидерство. В свою очередь, возглавляющая коллектив «Время первых» Евгения Медведева не стала критиковать спортсменов за ошибки и призналась, что хочет попробовать себя в роли тренера. Комментируя промежуточные итоги турнира, Александр Жулин назвал выдающимся выступление Камилы Валиевой, а Этери Тутберидзе подчеркнула, что соревнование в Москве можно считать «смотром нервов» в преддверии Олимпийских игр.

«У меня есть тренерская черта, умение надавить»

Второй соревновательный день Кубка Первого канала не оставил равнодушным никого: ни собравшихся на трибунах арены «Мегаспорт» болельщиков, ни фигуристов. Но наибольшее удовольствие от происходящего, кажется, получили капитаны команд — Евгения Медведева и Алина Загитова.

По итогам коротких программ «Красная машина» олимпийской чемпионки опередила «Время первых» почти на 18,5 баллов. При том, что после трёх видов из четырёх на вершине находился коллектив двукратной чемпионки мира. Несмотря на отставание наставник поблагодарила всех своих подопечных.

«У меня потрясающая команда, много ребят, с которыми я общаюсь в обычной жизни. Рада, что помогаю своим близким друзьям, и стараюсь хорошо проводить время. Сейчас самый главный аспект любого соревнования — получать удовольствие от того, что оно есть. Хотела бы поблагодарить мальчиков, в особенности Мишу Коляду, который был не в настроении после прыжкового турнира. Горжусь Сашей Самариным. Больше половины сезона его мучила травма, и боль до сих пор не прошла. Хотелось бы пожелать силы духа Лизе Туктамышевой. В произвольной она сделает два тройных акселя, и, думаю, всё у нас будет хорошо», — заявила Медведева на пресс-конференции.

Она также призналась, что не прочь и в дальнейшем пробовать себя в роли тренера — после окончания карьеры фигуристки.

«В моей карьере было уже около пяти крупных семинаров. Нравится работать с людьми, я ощущаю отдачу за несколько часов взаимодействия со спортсменами. У меня есть тренерская черта, умение надавить, подсказать, чтобы у человека получилось. На сегодняшний день — 80% за тренерскую работу», — добавила спортсменка.

Сам Кубок Первого канала она назвала качественной заменой чемпионату Европы для российских фигуристов, которые получили отличную возможность поддерживать форму на соревновании достаточно высокого уровня.

«У каждого тренера собственная тактика, возможно, за это время кто-то переработал бы, кто-то переотдыхал... Мне сложно после длительного перерыва выходить на соревнования, а чемпионаты России и мира разделяют больше двух месяцев — это большой срок для любого фигуриста», — объяснила двукратная чемпионка мира.

Высказалась Медведева и на тему формирования составов команд в рамках турнира. По её словам, никто не предупреждал, что выбор фигуристов будет проводиться не с помощью жеребьёвки.

«Узнала об этом только в самый последний момент от Алексея Ягудина. Сначала восприняла это как шутку. Ничего против не имею, но хотелось бы, чтобы всё решала фортуна, так получилось бы честнее», — заявила фигуристка.

Наконец, журналисты не могли не спросить у неё о состоянии здоровья, поскольку Медведева из-за травмы пропустила весь предыдущий год, а также переболела коронавирусом.

«После Кубка Первого канала придётся уйти на восстановление. Сколько оно продлится, пока непонятно. Хочу пожелать здоровья всем людям, которые болеют коронавирусом. К сожалению, последствия COVID-19 могут давать о себе знать ещё долго», — подытожила Медведева.

«За всех волнуешься... У меня даже аллергия пошла»

В свою очередь, Загитова призналась, что выступать ей было намного проще, чем от бортика руководить собственной командой и нести ответственность за других фигуристов.

«Когда ты один, ты сам за себя, а тут целая команда — 16 человек, за всех волнуешься. У меня даже аллергия пошла, такое редко бывает. Сил почти нет. Рада, что все смогли показать хороший результат. У меня все в команде откатались хорошо. Чуть-чуть подвели мальчики... Но думаю, в воскресенье они соберутся. Сегодня их проблема заключалась в том, что они отдавали себя полностью и где-то потеряли контроль. Думаю, все сделают выводы, а я буду продолжать подбадривать команду и заряжать ребят позитивными эмоциями», — подвела итоги коротких прокатов олимпийская чемпионка.

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Капитан «Красной машины» также рассказала, как именно пыталась поддерживать своих подопечных, чтобы они чувствовали себя на льду максимально комфортно.

«Денис Ходыкин сказал, что их паре требуется тишина, чтобы мы болели, но не очень громко — они сосредоточены на прокатах, поэтому для некоторых спортсменов кричали не так сильно, как хотелось бы. Перед стартом я ничего им не говорю — всё объясняют тренеры. Я только встречаю и поддерживаю как могу. У нас сегодня хорошо получилось сплотиться командой, все остались довольны и получили удовольствие», — порадовалась Загитова.

Что касается названия, которое олимпийская чемпионка выбрала для своей команды, то оно, по её мнению, является «символом побед». Она также призналась, что идею подкинула ей Этери Тутберидзе.

«Сказала: у тебя многое связано с хоккеем, и я согласилась. Изначально хотела сделать всё сама, но потом поняла, что ничто так не сплачивает команду, как совместная работа. Каждый предлагал что-то своё. С фейерверком нам помог Даниил Маркович Глейхенгауз. Было прикольно», — отметила Загитова.

В восторге от коротких программ остались и сами фигуристы. Так, Макар Игнатов отметил отличную атмосферу на арене «Мегаспорт» и назвал свою команду «дружественной и боевой». При этом роль Загитовой, по его словам, отнюдь не номинальная, поскольку она настраивает спортсменов перед выходом на лёд.

В свою очередь Марк Кондратюк, представляющий «Время первых», признался, что катался на Кубке Первого канала с такой же максимальной самоотдачей, как и на официальных соревнованиях.

«Прокат Валиевой — невероятный. Кажется, такого ещё никто не исполнял»

Согласился с участниками и известный тренер Александр Жулин. Он отметил не только хорошую атмосферу на стадионе, но и работу ведущих. Особенно же его восхитило катание Камилы Валиевой, которая впервые исполнила тройной аксель в рамках соревнований и получила 90,25 балла — почти на пять баллов больше официального мирового рекорда в короткой программе.

«Шикарный прокат! Не умаляю достоинств ни Анны Щербаковой, ни Александры Трусовой, ни Дарьи Усачёвой, ни Майи Хромых, все они катались замечательно. Но Валиева, когда всё срастается, выдаёт спорт и искусство», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

При этом он призвал не относиться серьёзно к рекордным оценкам, которые некоторые фигуристы получили в субботу в Москве.

«Это всё же шоу. Плюс бригада судей состоит из россиян, они симпатизировали фигуристам. Несмотря на элементы шоу, все выкладываются по максимуму. Видел, что Самарин шёл на четверной. Дмитрий Алиев попытался исполнить четверной лутц и, слава богу, сообразил, вовремя раскрылся и потом сделал шикарный четверной тулуп. Здесь люди идут на самые сложные элементы. Они понимают, что скоро отбор на чемпионат мира. Думаю, федерация не дремлет и проведёт часть квалификации в рамках данного турнира, а часть — в финале Кубка России», — добавил Жулин.

В свою очередь, Тутберидзе в прямом эфире Первого канала ни много ни мало назвала турнир смотром в преддверии Олимпиады.

«Это командные соревнования. Мы будем довольны, когда вся команда хорошо откатается. У нас всё-таки сегодня были промахи. В другой команде Майечка Хромых сегодня всё выполнила, но там был один «дедакшн» (штраф. — RT) обидный. Это ещё и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, умения такого командного единения», — подчеркнула специалист.

А двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков высказался на тему составов команд. По его мнению, они примерно равны по силам.

«В отдельных видах можно сказать, что имеется перевес в ту или иную сторону, но другие это уравнивают. Всё будет зависеть только от катания спортсменов, от самих ребят. Надеюсь, каждый из фигуристов принесёт максимум своей команде, и не будет такого разрыва, как в прыжковом турнире», — цитирует Транькова ТАСС.

Наставник Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые заняли первое место по итогам короткой программы в соревновании спортивных пар и также превысили официальный мировой рекорд, объяснил, зачем им нужно участие в Кубке Первого канала.

«Для Жени и Володи этот турнир важен с точки зрения соревновательного опыта, в текущем сезоне его очень мало. Нам нужны хорошие и чистые прокаты, на этом и стараемся концентрироваться», — добавил Траньков.

Чемпионка мира Мария Бутырская назвала проходящее в Москве соревнование «праздником фигурного катания» и также отдельно отметила выступление Валиевой.

«Профессионального мнения не нужно иметь, чтобы понять — это был шикарный прокат. Потрясающе, был выполнен максимум в элементах. Просто браво. В целом все девочки молодцы. Туктамышева хорошо откатала. Жаль, тройной аксель не получился. Заканчивала короткую программу Усачёва, и это была качественная точка. Эмоций от девчонок очень много», — приводит слова Бутырской «Спорт-Экспресс».

Идею проведения командного турнира по фигурному катанию она назвала хотя и необычной для индивидуального по своей сути вида спорта, но вполне удачной находкой.

«Определённый командный дух присутствует, и он заряжает. В любом случае, мы за каждого болеем, это всё наши фигуристы. Мне кажется, победителем турнира станет только российское фигурное катание», — подчеркнула Бутырская.

Понравился подобный формат и бронзовому призёру ЧМ-2015 Елене Радионовой.

«Он крайне интересный и захватывающий. Думаю, все уже с нетерпением ждут произвольные программы. Мне очень понравился прокат Валиевой, это невероятный уровень, кажется, такого ещё никто не исполнял. Каждый элемент был выполнен чётко. Она слилась с музыкой воедино. Это действительно мини-спектакль на льду», — отметила Радионова.

А серебряный призёр ЧМ-2012 Алёна Леонова предположила, что команде Медведевой в воскресенье по силам отыграть отставание от «Красной машины».

«Всё понравилось, очень здорово, что придумали такой турнир. Интересно наблюдать за этим, я лично болела и переживала абсолютно за всех. Потому что все участники — достойные и сильные. Думаю, те, кто не смог собраться в короткой программе и показать хорошее катание, обязательно сделают это в произвольной», — приводит слова Леоновой Sport24.