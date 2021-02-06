Грамотный пиар и своевременная поддержка: почему Кубок Первого канала важен для Загитовой и Медведевой

Кубок Первого канала пошёл на пользу капитанам команд — Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Турнир помог им напомнить о себе и поддержал близких к завершению карьеры фигуристок в непростой период жизни. Он также стал для россиянок отличной возможностью показать себя в условиях, когда спортивные результаты ушли на второй план. Почему это соревнование стало по-настоящему важным для двух именитых фигуристок — в материале RT.

Некоторое время назад один из крупных американских спортивных сайтов опубликовал свою версию топ-10 в фигурном катании. Подобные голосования всегда пристрастны и нередко отличаются выраженным национальным перекосом в сторону «своих», но общая картина получилась любопытной, как всегда происходит, когда лучшего определяет не узкий круг профессионально вовлечённых в спорт людей типа сообщества спортивных журналистов, а самая что ни на есть широкая публика.

Лучшей фигуристкой всех времён была названа норвежка Соня Хени — единственная спортсменка за всю более чем столетнюю историю фигурного катания, кому удалось трижды выиграть Олимпийские игры в одиночном разряде и десять раз подряд стать чемпионкой мира.

Вряд ли респонденты руководствовались в своём выборе исключительно спортивной статистикой: в параллельном опросе, который касался спортивных пар, трёхкратная олимпийская чемпионка и девятикратная обладательница мировой короны (пусть и с разными партнёрами) Ирина Роднина оказалась лишь седьмой, а пальму первенства достаточно парадоксально отдали дуэту Алёна Савченко/Робин Шолковы за... победу Савченко на Олимпийских играх в Пхёнчхане с Бруно Массо. Полагаю, имя последнего партнёра Алёны половина опрошенных просто не сумела вспомнить, в то время как история невероятного спортивного мужества и преодоления намертво впечаталась в память всех, кто имел счастье наблюдать олимпийский финал — 2018 в парном катании.

В остальной части женской десятки нашлось место легендарной немке — двукратной олимпийской чемпионке Катарине Витт, героине Лиллехаммера-1994 украинке Оксане Баюл, первой исполнительнице тройного акселя японке Мидори Ито и пятикратной чемпионке мира Мишель Кван, обладающей наряду со всеми своими спортивными трофеями ещё и неофициальным титулом главной олимпийской неудачницы своей страны: из четырёх Игр, в которых американка имела право, а главное, намеревалась кататься, она выступила лишь в двух и оба раза проиграла золото, будучи однозначным фаворитом.

Также по теме Тройной аксель Валиевой, рекорды танцоров и пар: как команда Загитовой захватила лидерство на Кубке Первого канала На Кубке Первого канала по фигурному катанию состоялись короткие прокаты. Хотя практически весь день команда Евгении Медведевой вела...

Под номером семь в число лауреатов вошла даже олимпийская чемпионка Нагано Тара Липински — фигуристка, которую вспоминают, пожалуй, наиболее часто, когда речь заходит о чемпионках-однодневках. Никого из российских одиночниц в топ-10 не оказалось, хотя по совокупности заслуг, наград и неофициальных рекордов упоминания среди лучших заслуживала как Евгения Медведева, чья беспроигрышная серия на протяжении двух с лишним лет вряд ли когда будет повторена, так и Алина Загитова, собравшая в фигурном катании все существующие высшие титулы.

Почему так произошло? Наверное, потому, что в глазах очень многих людей статус звезды подразумевает не только узкоспециальный успех, но обязательно — какую-то мощную медийную раскрутку. Личную историю преодоления, как это было в случае с Кван, трагическую, растиражированную кинематографом судьбу, как у Хени, или на худой конец скандал, как у Баюл. Такие вещи цепляют, становятся своего рода триггерами, спусковыми крючками памяти, когда речь заходит о том или ином персонаже. Нет ничего страшнее для пиара, чем отсутствие подобной истории, тем более сейчас, когда спортивный век фигуристок исчисляется парой десятков месяцев.

Придуманный и реализованный телевидением Кубок Первого канала, в рамках которого фигуристы разыгрывали в субботу короткие программы, заставил очень остро почувствовать, как сильно ударила по спорту пандемия, не позволившая звёздам ещё прочнее утвердиться в этом качестве, а тем, кто ещё не стал по-настоящему узнаваем, выиграть хоть какой-нибудь значимый трофей. Обидно же понимать, чёрт возьми, что потрясающе талантливая (возможно, самая талантливая в мире) тройка топ-одиночниц в лице Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной может остаться в истории фигурного катания всего лишь как трио, которому не повезло победить обстоятельства.

Капитаны команд и некогда непримиримые соперницы Медведева и Загитова были в «Мегаспорте» дополнительной иллюстрацией того, насколько коротким может оказаться спортивный век. Формально ни та ни другая официально не объявляли о завершении карьеры, но весь этот сезон с совершенно выдающимися результатами российских одиночниц как бы ежеминутно напоминал обеим: извините, свободных мест нет! Разве что на трибуне. Ну или у борта с микрофоном — в том формате, в котором это реализовал Первый канал.

Появление Жени и Алины на Кубке Первого канала в качестве приглашённых звёзд-капитанов — это ещё один плюс организаторам мероприятия. Обе спортсменки так или иначе сейчас переживают, возможно, самый непростой период карьеры — переход из спорта в «другую» жизнь. Это всегда больно и страшно, всегда кажется дико несправедливым и вызывает отчаянное желание как можно крепче уцепиться за прежнюю жизнь и не разжимать пальцы. Когда спортсмен находится в этом состоянии, он проходит те же самые стадии, что любой человек, у которого в силу болезни или иных причин рухнул его внутренний мир: от отрицания и гнева до депрессии и принятия ситуации. И очень важно не оказаться в этот момент без поддержки.

Загитовой в этом отношении, возможно, проще: сколь бы коротка ни была её карьера, Алина сумела выиграть главное — стала олимпийской чемпионкой. В то время как вся жизнь Медведевой после Пхёнчхана превратилась в гонку за ускользнувшей мечтой. Ради этого Женя уехала в 2018-м в Канаду к Брайану Орсеру, а в этом сезоне стала жертвой всё той же пандемии. Её возвращение осенью к прежнему тренеру можно расценить как блистательный пиар-ход, хотя на самом деле оно, скорее, стало следствием страха: отчаянного нежелания остаться одной в тот момент, когда локомотив женского фигурного катания на всех парах мчит вперёд.

Капитан Загитова и капитан Медведева в окружении своих команд стали отдельным сюжетом мероприятия. Не нужно было никаких слов, чтобы понять, как сильно обеим не хватает ещё толком не позабытого соревновательного адреналина и какое удовольствие они получают, находясь в привычной для себя обстановке.

Поэтому на вопрос, для чего вообще нужны фигурному катанию подобные шоу, имеющие непонятный статус то ли соревнований, то ли весёлого междусобойчика, отвечу: нужны не только для спорта, но и для того, чтобы продолжать пиарить собственных звёзд, когда их спортивный результат не слишком располагает к этому, обеспечивать им возможность кататься, а заодно — поддержку и симпатии даже очень далёких от спорта людей. По сути, продлевать жизнь.

Ведь если вспомнить ту же Кэролл Хейсс, занявшую в американском топ-10 третью позицию за Хени и Витт, по-настоящему популярной в собственной стране она стала не тогда, когда выиграла Олимпиаду-1960 в Скво-Вэлли, а после того, как сыграла главную роль в фильме «Белоснежка и три клоуна», снятом знаменитым американским режиссёром Уолтером Лэнгом под занавес его кинематографической карьеры.