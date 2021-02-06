Бывший спарринг-партнёр Нурмагомедова рассказал о помощи чемпиона UFC наркозависимым в Дагестане

Боец смешанных единоборств Магомедзаид Заидов рассказал, как чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов помогает в реабилитации наркозависимым людям.

«Хабиб очень тесно вовлечён в процесс оказания помощи наркозависимым. Он очень многим людям помог. Человек 50, которым он сумел помочь реабилитироваться. И финансово им помогает. Есть такие сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему и смотивировало. Хабиб уделял своё время, внимание, приходил, разговаривал с ними. Это даже больше стоит, чем финансовая помощь. Финансовая помощь, когда она чрезмерная, она как откуп идёт. А внимание, которое человек уделяет, оно дорого стоит. Хабиб этим очень многим помог, ребятам с района, с которыми вместе рос», — сказал Заидов «Спорт-Экспрессу».

Заидов, ранее и сам страдавший от наркозависимости, теперь руководит реабилитационным центром «Решение» в Дагестане.

Ранее бразильский боец UFC заявил о желании драться за титул Нурмагомедова.