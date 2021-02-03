Бразильский боец UFC заявил о желании драться за титул Нурмагомедова

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Бразильский легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра заявил, что намерен добиться титульного боя.
Бразильский боец UFC заявил о желании драться за титул Нурмагомедова
  • Reuters

«Принять участие в чемпионском поединке — это моя мечта. Больше ведь нет претендентов, потому я — следующий в очереди. Независимо от решения Хабиба Нурмагомедова, хочу подраться за титул, с кем бы меня ни свели. Если же Хабиб вернётся, то подерусь с ним тоже. Мне без разницы, с кем биться. Титульных боёв у меня ещё не было. Считаю, что бой с Дастином Порье — это хороший вариант для меня, я хочу подраться с ним. Не знаю, хочет ли он этого», — цитирует Оливейру ESPN.

Чемпионский титул в данном дивизионе принадлежит 32-летнему россиянину Хабибу Нурмагомедову, однако он объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года.

Ранее менеджер сообщил о подготовке Нурмагомедова к бою с Сен-Пьером, но позднее опроверг свои слова.

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