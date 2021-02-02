Менеджер сообщил о подготовке Нурмагомедова к бою с Сен-Пьером, но позднее опроверг свои слова

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что его клиент готовится к бою с бывшим чемпионом в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером, но затем опроверг эту информацию.

Как сообщает BJ Penn, сначала Абдель-Азиз в своём Twiiter подтвердил: слухи о том, что Нурмагомедов готовится к бою с Сен-Пьером, являются «абсолютно правдивыми». Но затем удалил этот твит и опубликовал новый, в котором опроверг информацию о возможном бое: «Слухи о бое Хабиба с Сен-Пьером — полная ложь. Фейковые новости».

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его активе — 29 побед и ни одного поражения.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года. 39-летний канадец не дрался с 2017 года.

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