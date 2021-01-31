Глава UFC считает Нурмагомедова лучшим бойцом на данный момент, но не в истории

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, кого считает лучшим бойцом в истории.
Глава UFC считает Нурмагомедова лучшим бойцом на данный момент, но не в истории
  • Reuters

Как сообщает TMZ, Уайт назвал величайшим бойцом в истории бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джона Джонса. При этом он считает действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом мира на данный момент.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал единственный вариант для возвращения российского чемпиона.

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