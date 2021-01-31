Глава UFC считает Нурмагомедова лучшим бойцом на данный момент, но не в истории
- Reuters
Как сообщает TMZ, Уайт назвал величайшим бойцом в истории бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джона Джонса. При этом он считает действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом мира на данный момент.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее тренер Нурмагомедова назвал единственный вариант для возвращения российского чемпиона.