Глава UFC считает Нурмагомедова лучшим бойцом на данный момент, но не в истории

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, кого считает лучшим бойцом в истории.

Как сообщает TMZ, Уайт назвал величайшим бойцом в истории бывшего чемпиона UFC в полутяжёлом весе американца Джона Джонса. При этом он считает действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом мира на данный момент.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее тренер Нурмагомедова назвал единственный вариант для возвращения российского чемпиона.