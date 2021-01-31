Тренер Нурмагомедова назвал единственный вариант для возвращения российского чемпиона

Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что единственный вариант возвращения россиянина в октагон — бой с экс-чемпионом организации в двух дивизионах Жоржем Сен-Пьером.

«Я даже не знаю, был ли возможен поединок с Конором, поскольку сначала Хабиб должен был спросить разрешения у матери. Вы все должны помнить, что главное для него — разрешение матери. Я не видел, чтобы кто-то говорил о бое с Жоржем всерьёз, а единственный вариант возвращения Хабиба — бой с Сен-Пьером. Судя по тому, что произошло, я не понимаю, почему он хотел выйти и драться с кем-то. Бой с Порье не может его мотивировать. Он не смотрит на денежную составляющую. Но если они смогут дать ему контракт на бой с Сен-Пьером, то, возможно, у них будет шанс. Этого боя хотел отец Хабиба. Думаю, он смог бы получить разрешение матери на этот бой. Но я не думаю, что возможны другие варианты. Если бы у меня спросили мнение, я бы сказал Хабибу: «Или жди боя с Сен-Пьером, или завершай карьеру окончательно», — цитирует Мендеса MMAFighting.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года, после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее Нурмагомедов поддержал травмированного футболиста «Ливерпуля» ван Дейка.