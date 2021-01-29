Нурмагомедов поддержал травмированного футболиста «Ливерпуля» ван Дейка

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с футболистом «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, который проходит курс восстановления после тяжёлой травмы.
Нурмагомедов поддержал травмированного футболиста «Ливерпуля» ван Дейка
  • globallookpress.com

«Было приятно с тобой познакомиться, Вирджил ван Дейк. Желаю тебе всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Я знаю, что такое травмы. Будь терпеливым», — написал Нурмагомедов в Instagram.

32-летний российский спортсмен в 2014 году порвал крестообразную связку колена, после чего потратил год на восстановление. У ван Дейка аналогичная травма, которую он получил в матче пятого тура Английской премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).

Ранее в ФК «КАМАЗ» прокомментировали приглашение Нурмагомедова на зимний сбор команды.

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