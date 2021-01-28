В ФК «КАМАЗ» прокомментировали приглашение Нурмагомедова на зимний сбор команды

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Руководитель отдела маркетинга ФК «КАМАЗ» Артём Закиров подтвердил желание пригласить чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в свою команду.
В ФК «КАМАЗ» прокомментировали приглашение Нурмагомедова на зимний сбор команды
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«Это не первая история. В апреле 2019-го в составе нашей команды в матче против «Уфы-2» дебютировал профессиональный хоккеист из «Ак Барса» — Артём Лукоянов. Подобный опыт уже имеется, можно попробовать вновь. Да, были истории с Ольгой Бузовой и прочими медийными персонажами, но на сей раз мы настроены максимально серьёзно. Это история не про хайп. Хабиб нам нравится как боец, мы готовы дать ему возможность начать профессиональную карьеру именно здесь. Считаем, что Хабиб поможет нам своим бойцовским характером», — цитирует Закирова «Спорт-экспресс».

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца 24 октября 2020 года, после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Ранее ФК «КАМАЗ» предложил контракт Нурмагомедову.

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