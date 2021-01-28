ФК «КАМАЗ» предложил контракт Нурмагомедову
- Reuters
«Добро пожаловать, Хабиб! Мы предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Существует ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста «Ак Барса» Артёма Лукоянова. Мы играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск с 12 февраля по 5 марта 2021-го», — гласит сообщение клуба в Instagram.
ФК «КАМАЗ» выступает в группе четвёртого первенства ПФЛ и после 14 проведённых матчей занимает в таблице четвёртое место.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов потренировался с футболистами «Спартака» в Абу-Даби.