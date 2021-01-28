ФК «КАМАЗ» предложил контракт Нурмагомедову

Короткая ссылка
Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов обратился к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову с предложением выступить в составе команды в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
ФК «КАМАЗ» предложил контракт Нурмагомедову
  • Reuters

«Добро пожаловать, Хабиб! Мы предлагаем дебютировать в большом футболе в составе нашей команды. Существует ряд причин. ПФЛ — это футбольное UFC. Есть удачный пример — дебют хоккеиста «Ак Барса» Артёма Лукоянова. Мы играем каждый матч только на победу. Амбициозная команда с задачей выхода в ФНЛ. Приглашаем на сборы в Новороссийск с 12 февраля по 5 марта 2021-го», — гласит сообщение клуба в Instagram.

ФК «КАМАЗ» выступает в группе четвёртого первенства ПФЛ и после 14 проведённых матчей занимает в таблице четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов потренировался с футболистами «Спартака» в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить