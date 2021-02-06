Тутберидзе назвала Кубок Первого канала смотром перед ОИ

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями от командного турнира Кубка Первого канала, который проходит в Москве.
Тутберидзе назвала Кубок Первого канала смотром перед ОИ
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Это командные соревнования. Мы будем довольны, когда вся команда хорошо откатается. У нас всё-таки сегодня были промахи. В другой команде Маечка Хромых сегодня всё выполнила, но там был один «дедакшн» обидный. Это ещё и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, умения такого командного единения», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Ранее Игнатов рассказал, как отнёсся к поражению от девушек в прыжковом турнире.

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