Тутберидзе назвала Кубок Первого канала смотром перед ОИ

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями от командного турнира Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

«Это командные соревнования. Мы будем довольны, когда вся команда хорошо откатается. У нас всё-таки сегодня были промахи. В другой команде Маечка Хромых сегодня всё выполнила, но там был один «дедакшн» обидный. Это ещё и смотр нервов в преддверии Олимпийских игр, умения такого командного единения», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

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