Игнатов рассказал, как отнёсся к поражению от девушек в прыжковом турнире

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Российский фигурист Макар Игнатов поделился впечатлениями от выступления на командном турнире в Москве, в котором он с другими фигуристами проиграл представительницам женского одиночного катания.
Игнатов рассказал, как отнёсся к поражению от девушек в прыжковом турнире
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Идея турнира хорошая, но, мне кажется, нужно дорабатывать ещё немножко. Делать по-другому. Чтобы как-то всё быстрее немножко происходило, потому что очень затекали ноги в коньках постоянно стоять. Ты вроде идёшь на прыжок, а просто конька не чувствуешь. Пять прыжков в каскаде — это интересно, но немножко русская рулетка. Пацаны пошли, первый прыжок не сделали — уже минус много баллов. От поражения девушкам остался осадочек небольшой. Но я не думаю, что это сильно повлияло на нас», — цитирует Игнатова Sport24.

В прыжковом турнире команда мужчин проиграла девушкам со счётом 194,78:246,42.

Ранее сообщалось, что команда Загитовой лидирует после первого дня на Кубке Первого канала.

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