Загитова объяснила, почему назвала свою команду «Красная машина» на Кубке Первого канала

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, почему она назвала свою команду «Красная машина» на командном турнире Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

«Красная машина» — это символ России, побед. Я люблю хоккей, моя жизнь с ним связана. Название пришло само собой. Плюс ко всему Этери Георгиевна мне тоже помогла, сказала, что меня многое связывает с хоккеем и было бы прикольно. Я согласилась», — цитирует Загитову Sport24.

После первого соревновательного дня на Кубке Первого канала «Красная машина» опережает команду «Время первых» Евгении Медведевой после короткой программы. Фигуристы команды Загитовой в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники — 912,92 балла.

Ранее сообщалось, почему Кубок Первого канала важен для Загитовой и Медведевой.

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