Загитова объяснила, почему назвала свою команду «Красная машина» на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова рассказала, почему она назвала свою команду «Красная машина» на командном турнире Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

«Красная машина» — это символ России, побед. Я люблю хоккей, моя жизнь с ним связана. Название пришло само собой. Плюс ко всему Этери Георгиевна мне тоже помогла, сказала, что меня многое связывает с хоккеем и было бы прикольно. Я согласилась», — цитирует Загитову Sport24.

После первого соревновательного дня на Кубке Первого канала «Красная машина» опережает команду «Время первых» Евгении Медведевой после короткой программы. Фигуристы команды Загитовой в общей сложности набрали 931,41 балла, их соперники — 912,92 балла.

Ранее сообщалось, почему Кубок Первого канала важен для Загитовой и Медведевой.