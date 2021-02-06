Медведева выразила желание стать тренером после окончания карьеры фигуристки

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что в будущем планирует начать тренерскую карьеру.

«Я хочу попробовать себя в тренерской карьере. Мне нравится работать с людьми, и, что самое главное, я вижу отдачу и результат. Возможно, у меня есть тренерская черта — умение объяснить, показать и чисто психологически разгрузить. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, на 80% готова работать тренером», — приводит слова Медведевой Sport24.

После первого соревновательного дня на Кубке Первого канала команда «Красная машина», капитаном которой является олимпийская чемпионка Алина Загитова, опережает команду «Время первых» Медведевой со счётом 931,41:912,92.

Ранее сообщалось, что Медведева уйдёт на восстановление после окончания Кубка Первого канала.