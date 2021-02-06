Медведева уйдёт на восстановление после окончания Кубка Первого канала

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что уйдёт на восстановление после окончания командного турнира Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

«Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Это ведь не личный турнир. Но скажу так: плюс-минус. После завершения турнира мне, к сожалению или счастью, придётся снова уйти на восстановление. Сколько это продлится, я пока не могу сказать, не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Эта болезнь даёт о себе знать в течение нескольких месяцев», — цитирует Медведеву ТАСС.

О заболевании коронавирусом российской фигуристки стало известно в конце ноября 2020 года.

Ранее Медведева высказалась о своей команде на Кубке Первого канала.