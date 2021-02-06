Медведева уйдёт на восстановление после окончания Кубка Первого канала

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что уйдёт на восстановление после окончания командного турнира Кубка Первого канала, который проходит в Москве.
Медведева уйдёт на восстановление после окончания Кубка Первого канала
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Что касается здоровья, то не входило в мои планы говорить об этом. Это ведь не личный турнир. Но скажу так: плюс-минус. После завершения турнира мне, к сожалению или счастью, придётся  снова уйти на восстановление. Сколько это продлится, я пока не могу сказать, не хочу заострять на этом внимание. Хочу пожелать здоровья, терпения и выдержки тем, кто переболел коронавирусом. Берегите себя. Эта болезнь даёт о себе знать в течение нескольких месяцев», — цитирует Медведеву ТАСС.

О заболевании коронавирусом российской фигуристки стало известно в конце ноября 2020 года.

Ранее Медведева высказалась о своей команде на Кубке Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить