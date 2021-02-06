Медведева высказалась о своей команде на Кубке Первого канала

Двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева подвела итог выступления своей команды «Время первых» по итогам первого дня Кубка Первого канала.

«У меня потрясающая команда. Столько ребят, с которыми я общаюсь изо дня в день в обычной жизни. Мы переписываемся, мемчики друг другу кидаем. Я рада, что помогаю своим близким друзьям, и стараюсь хорошо проводить время. Сейчас самый главный аспект любого соревнования — это получать удовольствие от того, что оно есть. Я хотела бы поблагодарить мальчиков, в особенности Мишу Коляду, который был не в настроении после прыжкового турнира. Горжусь также Сашей Самариным. У него больше половины сезона была тяжёлая травма, у него до сих пор болит. Да, сегодня у него не получилось, но он мужчина, уверена, он соберётся и завтра всё сделает. Хотелось бы пожелать силы духа Лизе Туктамышевой. Завтра будет два тройных акселя. Думаю, что всё у нас будет хорошо», — сказала Медведева после завершения короткой программы у девушек.

Счёт после первого дня соревнований — 931,41:912,92 в пользу команды Загитовой.

Ранее Игнатов рассказал, как отнёсся к поражению от девушек в прыжковом турнире.