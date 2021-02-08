Загитова отреагировала на слова Медведевой о непризнании поражения на Кубке Первого канала

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о том, что её команда не признаёт поражения на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Сегодня, безусловно, есть победитель, и это «Красная машина». Спасибо большое за борьбу команде Жени, потому что действительно она показала достойную борьбу. К сожалению, проиграла. Сегодня удача оказалась на нашей стороне. Хочу ещё раз поблагодарить нашу команду», — цитирует Загитову РИА Новости.

По итогам восьми этапов турнира победу одержала команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой над командой двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой со счётом 2634,95:2606,21.

Ранее Медведева заявила, что её команда не признаёт поражения на Кубке Первого канала.

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