Туктамышева о тренировках с Плющенко в группе Мишина: мог подъехать, указать на какие-то детали

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте совместных тренировок в одной группе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
Туктамышева о тренировках с Плющенко в группе Мишина: мог подъехать, указать на какие-то детали
  • globallookpress.com

«Я не так много каталась с Женей. Приехала в группу в тот момент, когда он взял перерыв после Олимпиады в Ванкувере. Потом вернулся, и мы немного пересекались. Однако на льду встречались нечасто. Иногда, когда были вместе, мог подъехать, указать на какие-то детали программы, что можно улучшить, где добавить эмоций. То есть обращал внимание и иногда давал советы», — приводит слова Туктамышевой Eurosport.

Она отметила, что пока рано говорить о потенциале Плющенко в качестве тренера.

«Евгений тренирует около года. Пока сложно делать какие-то выводы. Надеюсь, у него всё будет хорошо», — добавила фигуристка.

34-летний Плющенко тренировался в группе Алексея Мишина с 11 лет и вплоть до завершения карьеры в 2017 году. Туктамышева занималась у Мишина с 2011 года.

Ранее сообщалось, что, по мнению Туктамышевой, сейчас в спорте без медийности никуда.

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