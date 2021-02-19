Туктамышева: сейчас в спорте без медийности никуда

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к своей медийности.
Туктамышева: сейчас в спорте без медийности никуда
  • globallookpress.com

«Медийность пришла ко мне сама после года, когда я катала показательный Toxic. И стараюсь её поддерживать. Понимаю, что карьера профессиональной спортсменки помогает мне работать в этом направлении. Сейчас в спорте без медийности никуда. Одно неотделимо от другого. И это важная история. Жизнь идёт. Пока молодая, нужно использовать все возможности», — приводит слова Туктамышевой Eurosport.

24-летняя фигуристка выступает на взрослом уровне с сезона-2011/12. В её активе золото чемпионата мира и Европы 2015 года, бронза континентального первенства 2013 года, победы на пяти этапах серии Гран-при, а также в финале Гран-при.

Ранее Туктамышева оценила свои шансы отобраться на ЧМ фигурному катанию.

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