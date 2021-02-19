Туктамышева оценила свои шансы отобраться на ЧМ фигурному катанию

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Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказала мнение о своих шансах отобраться на мировое первенство 2021 года в Стокгольме.
Туктамышева оценила свои шансы отобраться на ЧМ фигурному катанию
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Было бы здорово там оказаться. Я постараюсь сделать всё возможное. Не знаю, в каком формате пройдёт турнир, для меня главное — хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лёд везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если всё пройдёт хорошо», — приводит слова Туктамышевой Eurosport.

Она отметила, что сейчас чувствует себя лучше, чем на чемпионате России.

«Потихоньку восстанавливаюсь, но до звенящей формы чуть-чуть не хватает. Постараюсь за оставшееся время добить до нужного состояния. Так что работаем», — добавила фигуристка.

Финал Кубка России, после которого будет определён состав российской команды на чемпионат мира, пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Москве.

Мировое первенство по фигурному катанию 2021 года состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Трусова не вошли в список участников финала Кубка России.

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