Туктамышева оценила свои шансы отобраться на ЧМ фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказала мнение о своих шансах отобраться на мировое первенство 2021 года в Стокгольме.

«Было бы здорово там оказаться. Я постараюсь сделать всё возможное. Не знаю, в каком формате пройдёт турнир, для меня главное — хорошо откататься на финале Кубка и попасть туда. А лёд везде одинаков. Думаю, у меня неплохие шансы попасть на чемпионат мира, если всё пройдёт хорошо», — приводит слова Туктамышевой Eurosport.

Она отметила, что сейчас чувствует себя лучше, чем на чемпионате России.

«Потихоньку восстанавливаюсь, но до звенящей формы чуть-чуть не хватает. Постараюсь за оставшееся время добить до нужного состояния. Так что работаем», — добавила фигуристка.

Финал Кубка России, после которого будет определён состав российской команды на чемпионат мира, пройдёт с 27 февраля по 2 марта в Москве.

Мировое первенство по фигурному катанию 2021 года состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.

Ранее сообщалось, что Щербакова и Трусова не вошли в список участников финала Кубка России.