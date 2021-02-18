Щербакова и Трусова не вошли в список участников финала Кубка России

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Анна Щербакова и Александра Трусова не вошли в список участников предстоящего финала Кубка России по фигурному катанию.
Щербакова и Трусова не вошли в список участников финала Кубка России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Предварительный список участников был опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Всего на соревнования в женском одиночном катании заявлено 12 спортсменок: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Алёна Косторная, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых и Ксения Цибинова.

Турнир пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

Ранее сообщалось, что Михаил Коляда пропустит финал Кубка России по фигурному катанию.

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